Путин наградил Айшат Кадырову медалью ордена "За заслуги перед отечеством"

ГРОЗНЫЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил министра культуры Чеченской Республики Айшат Кадырову медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
"За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить Кадырову Айшат Рамзановну", - говорится в сообщении.
Кроме того, за большой вклад в решение важных государственных задач и многолетнюю добросовестную работу орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени награжден руководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики Галас Таймасханов.