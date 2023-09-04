В Нью-Дели в Русском доме открылась выставка "Толстой и Ганди"

Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику писателю на улице Толстой-марг

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сентября. /ТАСС/. Выставка "Толстой и Ганди", посвященная 195-летию со дня рождения Льва Толстого, открылась в Русском доме в Нью-Дели. Как сообщает корреспондент ТАСС, мероприятие началось с возложения цветов к памятнику писателю на улице Толстой-марг.

Как рассказал глава представительства Россотрудничества в Индии Олег Осипов, в Индии бережно хранят память о великом русском писателе. "Для индийцев он человек, который переписывался с Махатмой Ганди и повлиял на его мировоззрение. Индийцы отмечают схожесть их взглядов, в том числе по вопросу о непротивлении злу насилием", - сказал Осипов.

Он отметил, что неслучайно в этот день, несмотря на повышенные меры безопасности, введенные в Нью-Дели к саммиту "двадцатки", который пройдет здесь 9-10 сентября, и трудности с въездом в центр города, у памятника русскому писателю собрались десятки людей. Среди гостей мероприятия были российские соотечественники, студенты, изучающие русский язык, дипломаты, журналисты, представители общественности.

Затем в Русском доме состоялось открытие экспозиции, на которой представлены копии писем, которыми обменивались Толстой и Ганди, другие исторические документы. Как объяснила руководитель группы по культуре, советник посольства РФ в Индии Юлия Аряева, экспозиция подготовлена МИД России. "Впервые выставка была представлена на Делийской международной книжной ярмарке в марте этого года. А сегодня мы представляем ее в Русском доме - в дни, когда мир отмечает 195-летие великого писателя", - отметила Аряева.

"Такие писатели, как Толстой, [Александр] Пушкин, [Федор] Достоевский, - это мягкая сила России в Индии. Их знают и любят все образованные люди. Интерес к России, ее писателям, ее культуре остается у нас неизменным", - сообщил ТАСС гость выставки, сопредседатель международной организации "Ассамблея народов Евразии" Далбир Сингх.

Экспозиция будет открыта в Русском доме до конца текущей недели.