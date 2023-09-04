В Тегеране планируют организовать выставку избранных произведений Эрмитажа

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский также предложил провести в Санкт-Петербурге "День Национального музея Ирана"

ТАСС, 4 сентября. Генеральный директор Национального музея Ирана Джабриил Ноуканде провел встречу с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским. Об этом сообщил иранский портал Entekhab.

По его информации, Ноуканде предложил организовать выставку избранных работ Эрмитажа в Тегеране. Кроме того, на встрече стороны обсудили проведение тематических мероприятий и межмузейное сотрудничество, а также коллективные исследования культурного наследия региона Каспийского моря.

В свою очередь Пиотровский выдвинул предложение провести совместные выставки под названием "День Эрмитажа" в Тегеране и "День Национального музея Ирана" в Санкт-Петербурге для дальнейшего укрепления связей между исламской республикой и Россией.

В 2021 году Государственный Эрмитаж открыл в залах третьего этажа Зимнего дворца новую постоянную экспозицию искусства Ирана, которая завершила формирование анфилады искусства Ближнего Востока. Как сообщила пресс-служба музея, эрмитажное собрание памятников иранского искусства III - начала ХХ века считается одним из богатейших в мире, а коллекция иранских изделий из металла - самая полная среди всех существующих.