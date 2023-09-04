МИД РФ поддерживает развитие культурных проектов в рамках БРИКС

Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, "нужно находить язык понимания и взаимопонимания людей"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России поддерживает полноформатное развитие различных культурных проектов внутри стран БРИКС. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на презентации проекта "Танцевальная увертюра мира", реализуемого Русским танцевальным балетом "Кострома".

"МИД поддерживает различные проекты, и я думаю, что следующий этап - это полноформатное развитие всяческих культурных проектов: и телевидение, и гастрольная деятельность, и выставочная в рамках БРИКС", - сказала она.

По словам дипломата, у балета "Кострома" открыта дорога в страны БРИКС, потому что объединять людей нужно не только политическими лозунгами и взаимной выгодой, но и культурой.

"Нужно находить язык понимания и взаимопонимания людей. Страны действительно разные, которые входят в наше объединение, но это страны с богатейшей народной, национальной, исторической культурой. Конечно, такие коллективы, как национальный балет "Кострома", как никто другой могут найти дорогу к сердцу людей в другой стране, другой культуры, других национальностей", - подчеркнула Захарова.