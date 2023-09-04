В Сухуме открылась выставка живописцев из Москвы в рамках Дней русской культуры в Абхазии

Экспозиция продлится до 9 сентября

СУХУМ, 4 сентября. /ТАСС/. Выставка работ живописцев из Москвы Натальи Баженовой и Татьяны Ошурковой "Россия - два мира" открылась в понедельник в Сухуме в рамках Дней русской культуры в Абхазии, передает корреспондент ТАСС с выставки.

Выставку организовали Министерство культуры Абхазии, Литературный совет Ассамблеи народов Евразии, общественная организация Центр правозащиты российских граждан в Республике Абхазия, Дом Москвы в Сухуме. Экспозиция проходит в Доме Москвы в Сухуме и продлится до 9 сентября.

"У меня большой опыт проведения Дней русской культуры в Черногории, Польше, Болгарии, и по предложению члена союза писателей Абхазии Владимира Делбы мы решили провести Дни русской культуры в Абхазии. Подготовили спецномер журнала "Литературное знакомство", в "Абхазской литературной тетради" опубликовали 21 писателя. Но так как Делба еще и художник, а я член союза художников Москвы, мы решили представить зрителям и сегодняшние поиски художников среднего поколения - конструктивизм, импрессионизм, и эти работы могут быть интересны любому поколению", - сказала журналистам руководитель российской делегации, главный редактор журнала "Литературные знакомства" Лола Звонарева.

Говоря о значении названия выставки "Россия - два мира", Звонарева отметила, что речь идет о мире сказочном и мире реальном. "Одни картины посвящены храмам, которые возрождаются, а из других мы узнаем людей, влюбленных в природу, в космос", - пояснила она.

Одна из художниц - дважды лауреат премии "Золотая кисть России", автор более 3 тыс. портретов Наталья Баженова рассказала, что во время прохождения выставки картин в Доме Москвы в Сухуме будут проходить и мастер-классы, в которых могут поучаствовать все желающие.