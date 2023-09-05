В Москве в Историческом музее открывается выставка об истории Новороссии

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Выставка "Новороссия", посвященная истории региона в Северном Причерноморье, вошедшего в Российскую империю в 1764 году, откроется в Государственном историческом музее (ГИМ) 5 сентября и продлится до 11 декабря.

Экспозиция включает три раздела: "Новороссия в составе Российской империи"; "Новороссия в составе Украинской ССР"; "Новороссия в огне". На выставке также представят экспонаты, собранные музейщиками во время экспедиций на территории проведения специальной военной операции.

В подготовке выставки приняли участие 18 федеральных музеев, в числе которых Эрмитаж, ГМИИ имени А. С. Пушкина, музеи Московского Кремля, музей-заповедник "Царское Село", Российская академия художеств и другие. Музеи и архивы предоставили проекту свои экспонаты, некоторые из них посетители увидят впервые, так как часть была собрана в зоне СВО. Выставка будет находиться в здании Государственного исторического музея. Вход на нее будет организован по билету в музей - специального билета не потребуется.

Новороссия представляет из себя историко-культурный регион в Северном Причерноморье, который был присоединен к Российской империи в 1764 году. Для широкой аудитории это понятие исчезает после создания СССР. Однако в настоящее время термин снова вернулся в общественное пространство.