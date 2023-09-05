Михаил Швыдкой отмечает 75-летие

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству пояснил, что к возрасту относится легкомысленно

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой во вторник отмечает 75-летие. В беседе с ТАСС накануне юбилея Швыдкой рассказал, что к цифрам в возрасте относится легкомысленно, а отдыху предпочитает смену одной деятельности на другую.

"Отношение к цифрам в возрасте у меня легкомысленное. Ну какие итоги можно подводить? В 75 лет все только начинается. Оскар Уайльд когда-то сказал очень грустную фразу: «Трагедия не в том, что мы стареем, трагедия в том, что мы остаемся молодыми». На самом деле возраста не существует", - сказал Швыдкой.

Ранее Швыдкой, отвечая на вопрос о планах на день юбилея, сообщил журналистам, что в нынешнее время устраивать большие застолья считает неуместным. При этом в беседе с ТАСС спецпредставитель президента, который также является художественным руководителем Московского театра мюзикла, отметил, что лучшим отдыхом для него является смена деятельности.

"Карл Маркс говорил, что лучший отдых - это смена деятельности. Поэтому я всю жизнь так и живу. Поработаешь в МИДе, потом едешь в театр. Чем больше работы, тем больше заряжаешься. Но это даже не работа, это просто удовольствие", - сказал он.

Из биографии

Швыдкой родился 5 сентября 1948 года в городе Кант Киргизской ССР. Окончил театроведческий факультет Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС). Имеет ученую степени доктора искусствоведения. Первая запись в трудовой книжке Швыдкого - учитель зарубежной литературы в Восточно-Сибирском университете культуры в Улан-Удэ. С 1973 года по 1990-е Швыдкой работал во всесоюзном журнале "Театр", параллельно выступал в качестве театрального обозревателя на радио.

В 1991 году он возглавил редакционно-издательский комплекс "Культура", а в 1993-1997 годах занимал пост заместителя министра культуры России. В 1997 году его назначили главным редактором и заместителем председателя Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). С мая 1998 по февраль 2000 года Швыдкой занимал должность председателя ВГТРК. С 8 февраля 2000 года по 9 марта 2004 года был министром культуры РФ. После реформы Министерства культуры в 2004 году был назначен на пост главы Федерального агентства по культуре и кинематографии. С 2008 года - специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям МИД РФ.

Швыдкой был одним из основателей телеканала "Культура" и некоторое время занимал пост его главного редактора. Уже будучи министром культуры РФ вел на "Культуре" телепрограмму "Культурная революция". В 2011 году Швыдкой стал художественным руководителем Московского театра мюзикла.

Полный текст материала "Правила жизни Михаила Швыдкого" будет доступен в 07:00 мск.