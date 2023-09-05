Театр марионеток посвятит вечер 100-летию со дня рождения Никиты Охочинского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Театр марионеток имени Евгения Деммени посвятит вечер 100-летию со дня рождения заслуженного артиста РСФСР Никиты Охочинского (1923-2010). Мастер шесть с половиной десятилетий служил кукольной сцене, став одним из летописцев этого вида искусства.

"На вечере памяти коллеги вспомнят Никиту Владимировича Охочинского, который объял своим творчеством все сферы кукольного дела - он был актером, режиссером, драматургом, педагогом, хранителем театрального музея, а еще - другом и соратником Евгения Деммени, чье имя носит театр. Это был потомственный петербуржец, истинный патриот нашего города", - рассказали в пресс-службе театра.

В театр кукол-марионеток Охочинский пришел в победном мае сорок пятого. Боевой офицер оказался тонким, лиричным кукольником, освоив в театре эту профессию с нуля. Охочинским сыграно около 200 ролей более чем в 75 постановках театра. Как режиссер он поставил спектакли "Приключения Тома Сойера", "Чиполлино", "А вот и мы!", "И снова цирк!". Его коронной ролью был Крокодил Гена в "Чебурашке". Как доцент кафедры актерского мастерства и режиссуры кукольного театра в ЛГИТМИКе (ныне РГИСИ) Охочинский вел здесь авторскийт спецкурс "Марионетка".

Охочинский - автор книг "Цирк Театра Деммени", "Призвание - кукольник", "Вот ведь какая петрушка получается!". В 1999 году он был удостоен высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" в номинации "За верность историческим и художественным традициям искусства театра марионеток".