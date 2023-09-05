В Махачкале в день столетия Гамзатова состоится масштабный концерт

Как сообщили в Минкультуры республики, в мероприятии примут участие народные и заслуженные артисты страны

МАХАЧКАЛА, 5 сентября. /ТАСС/. Масштабное музыкально-театрализованное представление состоится в Махачкале 8 сентября, в день столетия поэта Расула Гамзатова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Дагестана.

"8 сентября в Махачкале состоится большое музыкально-театрализованное представление "Люди, люди - высокие звезды…". Масштабный концерт к столетию Расула Гамзатова будет транслироваться на открытых площадках города. Мероприятие проводится в рамках проекта "Родники Расула Гамзатова" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ожидается участие народных и заслуженных артистов страны - актеров Дмитрия Дюжева, Екатерины Гусевой, Михаила Морозова, певцов Аскара Абдразакова, Зары, Сергея Волчкова, а также "лучших творческих сил республики".

Гамзатов - народный поэт Дагестанской АССР, Герой Социалистического Труда, родился 8 сентября 1923 года в дагестанском селении Цада. Ему принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе - "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта положены на музыку.