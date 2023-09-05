Более 2,2 тыс. жителей Бурятии посетили спектакли Московского театра имени Наталии Сац

По словам директора Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. народного артиста СССР Г.Ц. Цыдынжапова Дмитрия Дылыкова, особый интерес у публики вызвали постановки "Жизель" и "Русские сезоны"

УЛАН-УДЭ, 5 сентября. /ТАСС/. Гастроли Московского Государственного академического детского музыкального театра (МГАДМТ) имени Наталии Сац прошли в Улан-Удэ, спектакли посмотрели более 2,2 тыс. жителей Бурятии. Об этом сообщил ТАСС директор Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. народного артиста СССР Г.Ц. Цыдынжапова Дмитрий Дылыков.

"Постановки увидели 2 249 зрителей, в том числе 1 087 детей. Гастроли прошли со 2 по 4 сентября, это были удивительные и насыщенные дни. Мы посмотрели спектакли одного из ведущих театров страны. "Жизель" и "Русские сезоны" вызвали огромный интерес у публики, на два показа спектакля "Стойкий оловянный солдатик" пришли наши юные зрители", - сказал Дылыков.

Прославленный театр приехал в Бурятию впервые - в год 100-летия республики, переговоры о возможности выступления в Улан-Удэ велись с прошлого года. "Волшебство на сцене", по словам Дылыкова, стало возможным благодаря федеральной программе "Большие гастроли". "А уже в декабре наш театр поедет в Москву, мы выступим на сцене Большого театра и завершим фестиваль "Видеть музыку", руководителем которого является наш друг, художественный руководитель театра имени Наталии Сац Георгий Георгиевич Исаакян", - добавил директор Бурятского театра оперы и балета.

"Большие гастроли" - федеральная программа, направленная на формирование общего культурного пространства России и реализуемая Росконцертом согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России. География проекта простирается от Калининграда до Камчатки, от Дербента до Чукотки, а спектакли предназначены для самой широкой аудитории - взрослой, семейной и детской. Благодаря "Большим гастролям" зрители знакомятся с лучшими постановками российских и русских зарубежных театров, масштабные гастроли которых проходят с полноценными декорациями и костюмами, основным актерским составом, с участием выдающихся представителей театрального искусства.