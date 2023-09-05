Умер народный артист Узбекистана Шерали Джураев

Ему было 77 лет

ТАШКЕНТ, 5 сентября. /ТАСС/. Народный артист Узбекистана Шерали Джураев умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

"Культура и искусство Узбекистана понесли тяжелую утрату. 4 сентября этого года в возрасте 77 лет ушел из жизни выдающийся представитель национального песенного искусства, наставник многих мастеров культуры, народный артист Узбекистана Шерали Джураев", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что Шерали Джураев "снискал огромное уважение народа своим уникальным талантом, неповторимым голосом и высоким исполнительским мастерством, создав сотни ярких песен".

По мнению президента, он внес неоценимый вклад в обогащение "золотого фонда" узбекского песенного искусства, написав мелодии ко многим поэтическим произведениям классической и современной литературы.

В последние годы жизни артист был председателем Попечительского совета общественного фонда "Ватандошлар" ("Соотечественники"), способствовал укреплению связей с соотечественниками, проживающими за рубежом.