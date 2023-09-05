В Москве стартовал прием заявок на кинофестиваль "Зимний"

Мероприятие пройдет с 1 по 7 декабря

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Прием заявок на Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний" стартовал в Москве, картину необходимо прислать до 20 октября. Об этом ТАСС сообщили в Москино.

"II-й Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний" объявляет о старте приема заявок. В 2023 году кинофестиваль пройдет с 1 по 7 декабря в Москве. Площадками фестивальных показов станут кинотеатр "Художественный" и кинотеатры сети Москино. К участию в конкурсной программе принимаются заявки игровых полнометражных российских фильмов продолжительностью не менее 60 минут, снятых в 2022-2023 годах. Картину необходимо прислать до 20 октября по электронному адресу otbor@zimnyfest.ru", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что рамках смотра, помимо главного приза, будут вручены награды за лучшую режиссуру, лучший сценарий, лучшую мужскую и женскую роли, лучшее визуальное решение. В 2023 году организаторы приняли решение расширить конкурс и увеличить число фестивальных программ. В рамках фестиваля также пройдут Форум Российских киношкол, семинар "Как смотреть авторское кино", специальная кинопрограмма "Зимний - детям" и еще ряд мероприятий, которые превратят фестиваль в настоящий праздник хорошего кино для москвичей, гостей столицы и киноиндустрии.

Первый Открытый фестиваль российского кинофестиваля авторского кино "Зимний" прошел со 2 по 8 декабря 2022 года. Площадками смотра стали кинотеатры "Художественный" и "Иллюзион". Главный приз получила лента "Не хороните меня без Ивана" Любови Борисовой. Об успехе фестиваля свидетельствовали не только многочисленные положительные отзывы в профессиональной среде и прессе, но и высокий интерес со стороны обычных зрителей - все конкурсные показы прошли с неизменным аншлагом.