Первый в России сельский театр отправится на гастроли в Новосибирск

Труппа выступит на площадке Новосибирского драматического театра им. Сергея Афанасьева

НОВОСИБИРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Первый в России профессиональный сельский театр из поселка Мотыгино Красноярского края летом 2024 года впервые выступит на площадке Новосибирского драматического театра им. Сергея Афанасьева. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС художественный руководитель театра Сергей Афанасьев.

"Мотыгино - это небольшой населенный пункт в Красноярском крае. <...> Этот театр известен тем, что они поставили спектакль по Гоголю "Мертвые души", получили за него "Золотую маску", объездили всю страну и очень прославились. Они попросились к нам летом 2024 года, и мы с удовольствием их примем", - сказал он.

В марте после реконструкции открылось новое здание новосибирского театра, более 30 лет не имевшее собственной сцены. Долгие годы труппа занимала подвал и часть первого этажа общей площадью более 600 кв. м в одном из зданий в центре города.

В ноябре прошлого года режиссер спектакля мотыгинского драмтеатра Петр Незлученко сообщал ТАСС о планах поставить экспериментальный спектакль по мотивам повести "Отрочество" Льва Толстого. Также в репертуаре театра спектакль по повести Василия Шукшина "Калина красная", постановка "Красная шапочка" и "Весна на Заречной улице".

Мотыгинский драматический театр начал свою работу 14 декабря 1993 года. Это единственный профессиональный сельский театр в России, который находится в поселке с населением менее 10 тыс. человек. Труппа театра - 13 человек.