Фильм "Елки-10" выйдет в прокат 7 декабря

В нем снялись народный артист России Филипп Киркоров, телеведущая Регина Тодоренко, народная артистка РСФСР Галина Польских и другие

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Полина Богомолова/. Народный артист России Филипп Киркоров, телеведущая Регина Тодоренко, народная артистка РСФСР Галина Польских и другие снялись в юбилейных "Елках". В прокат картина выйдет 7 декабря, сообщила пресс-служба "НМГ Кинопрокат".

"На широкие экраны "Елки-10" кинокомпания "НМГ Кинопрокат" выпустит под Новый год - 7 декабря", - говорится в сообщении.

Одна из сцен новой части франшизы "Елки" снималась на территории загородного дома Киркорова, куда журналисты были приглашены впервые.

Говоря о своей роли в проекте, певец отметил, что с радостью принял участие в нем и напомнил, что снимается в "Елках" уже не в первый раз. "Всегда играю самого себя, довольно-таки неплохо у меня это получается", - сказал Киркоров.

Об идее

Как рассказали в пресс-службе, шоураннером, продюсером и соавтором сценария проекта стал актер и сценарист Евгений Кулик. В беседе с журналистами в день съемок эпизода в загородном доме Киркорова он обозначил основную идею картины фразой "доброта спасет мир". По его словам, артиста не пришлось уговаривать сыграть в картине. "Он сам подошел ко мне после предыдущих "Елок" и сказал, что хочет сняться в следующих, - пояснил Кулик. - Он и Бедрос (Киркоров - прим. ТАСС) играют самих себя, это очень органично и максимально к месту в нашем фильме".

В пресс-службе рассказали, что в картине также снялись Борис Щербаков, Елена Валюшкина, Юрий Кузнецов и другие, отметив, что для Тодоренко эти съемки стали дебютом в большом кино. "Моя героиня в фильме - мама девятилетнего мальчика, который хочет помогать людям и верит в то самое чудо", - привели ее слова.

Теория шести рукопожатий

Киркоров признался журналистам, что и сам верит в чудеса. "Все, что связано с Новым годом, - чудо. Я до сих пор верю в чудеса, в Деда Мороза, - рассказал он. - Это будет новогодняя сказка, традиция шести рукопожатий заложена в основе концепции "Елок", она сохранилась и в этой части фильма тоже. Одно из таких чудес зависит и от моего рукопожатия", - сообщил Киркоров.

Создатели проекта пояснили, что картина будет состоять из четырех новелл, которые объединит общая сюжетная линия, "новогодние истории вновь будут связаны теорией шести рукопожатий, но уже на новый лад".

Киркоров также отметил, что настолько любит свой дом, что снимать один из эпизодов именно там было его условием. "Я настолько люблю дом, домашний уют даже в рабочей обстановке мне важен", - сказал он. Помимо отца певца Бедроса в картине снялись и дети артиста. По словам Киркорова, инициатива снять всю семью принадлежит Кулику.

О российском кино

Говоря о российских кинофильмах, Киркоров отметил: "У нас всегда кино доброе". В этой связи он вспомнил "Приключения Электроника", "Красную шапочку", "Буратино", фильмы режиссеров Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова. "В России всегда было очень светлое кино. Я никогда не был сторонником блокбастеров, хотя за последнее время глобальное впечатлением на меня произвели фильмы "Вызов", "Нюрнберг" и "Экипаж". Потрясающие красивые картины", - считает Киркоров. Он также назвал себя любителем семейного кино и отметил, что не смотрит сериалы. "Не хватает у меня на них времени. Не смотрел "Гарри Поттера", "Игру престолов", "Карточный домик", это все мимо меня прошло", - поделился исполнитель.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о любимых фильмах, Киркоров назвал советский комедийный музыкальный художественный фильм "Цирк" с Любовью Орловой, советский кинофильм в жанре музыкальной комедии с ней же и американскую фантастическую кинокомедию "Смерть ей к лицу".

О проекте

Первая часть франшизы "Елки" вышла на экраны в 2010 году. Традиционно фильмы состоят из нескольких новелл, действие которых разворачивается 31 декабря.