Объявлен шорт-лист премии "Звезда театрала"

В него вошли спектакли Константина Райкина, Сергея Безрукова, а также артисты Иван Янковский и Сергей Бондаренко

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Шорт-лист Международной премии зрительских симпатий "Звезда театрала" обнародован. Среди номинантов - спектакли Александра Лазарева, Евгения Писарева, Константина Райкина, Сергея Безрукова и Алексея Франдетти, а также артисты Евгения Добровольская, Светлана Крючкова, Станислав Бондаренко.

"За право называться лучшим спектаклем большой формы конкурируют "Зойкина квартира" Евгения Писарева (Театр им. Пушкина), "Гроза" Константина Райкина (театр "Сатирикон"), "Бег" Александра Лазарева (театр "Ленком им. Марка Захарова"). В категории "Лучший спектакль. Малая форма" представлены спектакль "Женитьба. Почти по Гоголю" Сергея Безрукова (Московский Губернский театр), "Генерал и его семья" Светланы Земляковой (Театр им. Вахтангова), "Палата №6" Евгении Богинской (Театр им. Ленсовета)", - говорится в сообщении на сайте премии.

В номинации "Лучший музыкальный спектакль" на награду претендуют работы Алексея Франдетти в Малом театре, Николая Покотыло в Оренбургском театре музкомедии и Дмитрия Петруня в театре "Русская песня". Среди режиссеров-претендентов на премию - Лев Додин ("Чайка", МДТ-Театр Европы), Владимир Панков ("Мандат", театр Et cetera) и Нина Чусова ("Женитьба Бальзаминова", Молодежный театр "Глобус"). Лидерами в учрежденной год назад номинации "Лучший национальный театр" стали труппы Татарстана, Карелии и Адыгеи.

Как отметили организаторы, среди актеров поддержкой зрителей заручились, в частности, Евгения Добровольская, Светлана Крючкова, Станислав Бондаренко, Дина Корзун, Игорь Карташев и Игорь Костолевский. Достойными награды среди русскоязычных театральных коллективов за рубежом зрители посчитали театры из Швейцарии, Белоруссии и Италии.

Голосование по шорт-листу продлится до конца ноября, это станет финальным этапом выбора лучших работ театрального сезона 2022/2023. Имена лауреатов будут названы на торжественной церемонии в Театре им. Вахтангова 4 декабря. В этом году дирекция премии рассмотрела более 24,5 тыс. предложений - в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Заявки поступали как из России, так и из других государств.