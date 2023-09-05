Новосибирский театр представит пластическую версию комедии "Сон в летнюю ночь" Шекспира

Режисерром постановки является Регина Тощакова

НОВОСИБИРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Новосибирский драматический театр им. Сергея Афанасьева планирует в ноябре представить новую версию комедии Шекспира "Сон в летнюю ночь" с элементами пластического театра. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС худрук театра Сергей Афанасьев.

"У нас будет премьера спектакля "Сон в летнюю ночь" в постановке моей ученицы Регины Тощаковой. Она ставит Шекспира в особой пластической трактовке, поскольку она увлекается сценическим движением и пластикой. <...> На мой взгляд, это будет неординарное решение Шекспира, тем более что пьеса такая фантасмагорическая к этому располагает", - сказал Афанасьев.

Ранее Тощакова дебютировала в театре как режиссер-постановщик в сезоне 2020-2021 года, выпустив спектакль "Трамвай "Желание" по пьесе Теннеси Уильямса. Он вошел в программу "Международного рождественского фестиваля искусств". Как уточнили ТАСС в театре, предварительно первый показ постановки запланирован на конец ноября. Кроме премьеры комедии Шекспира, театр ведет работу над новым спектаклем по пьесе Бомарше "Безумный день, или Женитьба Фигаро". "Новая версия этого спектакля должна выйти 29-30 сентября. Обещаю, что спектакль будет совершенно новым - очень веселым и жизнерадостным, мощным позитивным опциональным зарядом", - подчеркнул Афанасьев, добавив, что в январе 2024 года театр планирует представить пьесу "Чайка" Чехова.

Афанасьев создал театр в 1987 году, и более 30 лет он не имел собственной сцены. Он занимал подвал и часть первого этажа общей площадью более 600 кв. м в одном из зданий в центре города. Мэрия Новосибирска решила предоставить театру двухэтажное строение, где ранее располагался кинотеатр "Пионер", предварительно проведя реконструкцию. Работы начались в 2020 году. Общая площадь здания - порядка 3 тыс. кв. м. Впервые после реконструкции театр открылся весной этого года. Труппа театра имеет десятки призов и наград российских и международных фестивалей. Афанасьев также является президентом Новосибирского государственного театрального института.