В Музее истории Петербурга оценили реставрацию крепости Орешек в 10 млрд рублей

Реставрационные работы рассчитаны на период до 2029 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Реставрационные работы в крепости Орешек, которая в этом году отмечает 700-летие с момента основания, рассчитаны на период до 2029 года, они оцениваются примерно в 10 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.

"Чтобы сделать значительные реставрационные работы, по малым подсчетам, требуется до 10 млрд рублей. В этом году мы потратили около 150 млн: сделали дорожки, покрасили фасады и многие другие вещи", - рассказал Кириллов после пленарного заседания, посвященного юбилейной дате. Он уточнил, что реставрационные работы рассчитаны на период до 2029 года.

Как отметил на заседании директор филиала "Крепость Орешек" Сергей Орлов, пандемия коронавируса "отбросила на несколько лет" план проведения реставрации, но работы ведутся, и в музее рассчитывают получить на них в том числе федеральное финансирование. "Сейчас по письму министерства культуры мы занимаемся оценкой влияния нашей реставрации на объект культурного наследия. Где-то в течение двух месяцев эту оценку мы сделаем, отправим в министерство культуры. И надеемся на федеральные деньги", - сказал он. В беседе с журналистами глава филиала уточнил, что речь идет о программе на сумму около 4 млрд рублей. "Мы заключили контракт с фирмой, которая нам предоставит оценку влияния [реставрации на памятник]. Мы отправим [ее] в министерство культуры и будем ждать уже поэтапное финансирование", - добавил он.

В 2023 году исполняется 700 лет со дня основания крепости Орешек. Пятого сентября в Петропавловской крепости прошло главное юбилейное мероприятие - праздничное пленарное заседание. В нем приняли участие представители администрации Санкт-Петербурга, члены Попечительского совета Государственного музея истории Санкт-Петербурга, директора и сотрудники музеев, историки, археологи, краеведы. На заседании состоялась торжественная церемония специального гашения почтовой марки "700 лет крепости Орешек", выпущенной к юбилею.

О крепости

Крепость Орешек основана в истоке Невы в 1323 году внуком Александра Невского Юрием Даниловичем. В древние времена она защищала путь в Ладожское озеро и земли Великого Новгорода от шведов. Во время Великой Отечественной войны защитники крепости обороняли Дорогу жизни. Крепость серьезно пострадала в войну, многие памятники Орешка превратились в руины и до сих пор не восстановлены.

С 1965 года крепость Орешек входит в комплекс Музея истории Санкт-Петербурга. В наши дни на Ореховом острове можно увидеть фрагмент первой каменной крепости XIV века, частично сохранившиеся и восстановленные каменные стены и башни XVI века, остатки земляных бастионов XVIII века и тюремные здания второй половины XIX — начала ХХ века, когда за Орешком закрепилась мрачная слава "русской Бастилии" — в двух из них открыты исторические экспозиции. Об истории обороны Орешка в 1941-1943 годах рассказывает мемориальный комплекс, в который включено разрушенное в годы войны и законсервированное здание Иоанновского собора.