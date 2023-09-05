В Москве начались съемки нового сезона сериала "Беспринципные"

В нем впервые снимутся Милош Бикович, Максим Лагашкин, Матвей Лыков и Анна Слю

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Съемки нового, четвертого сезона сериала "Беспринципные" начались в районе Патриарших прудов в Москве. К актерскому составу присоединились Милош Бикович, Максим Лагашкин, Матвей Лыков и Анна Слю, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра "Кинопоиск".

"Cериал "Кинопоиска" "Беспринципные", созданный компанией "Медиаслово" и "Плюс студией", идет на четвертый сезон: на Патриарших прудах стартовали съемки новых серий комедийной франшизы", - говорится в сообщении.

К своим ролям в проекте вернулись актеры Павел Деревянко, Николай Фоменко, Юрий Колокольников, Надежда Михалкова, Павел Табаков, Аглая Тарасова и Кристина Бабушкина. В новом сезоне зрители увидят Ирину Пегову, Александра Балуева и Ксению Утехину - их персонажи впервые появились в полнометражном фильме "Беспринципные в деревне", вышедшем в кинотеатрах весной 2023 года. В четвертом сезоне впервые снимутся Милош Бикович, Максим Лагашкин, Матвей Лыков и Анна Слю. В частности, Бикович сыграет иностранца Стефана, а Слю - новую жену героя Деревянко.

По словам создателей проекта, в новом сезоне зрителей также ждут новые локации, в том числе за пределами России. "В новом сезоне многое меняется: будут новые герои, новые актеры, новые истории от новых авторов, присоединившихся к нашему дружно-беспринципному коллективу. Остается главное: наше кино, доброе, веселое и примиряющее нас с собой, какими бы беспринципными мы иногда ни были", - цитирует пресс-служба писателя Александра Цыпкина, который работает над сценарием сериала вместе с Владимиром Васильевым и Ильей Мотовиловым.

Режиссером проекта является Роман Прыгунов. Премьера четвертого сезона состоится на "Кинопоиске" в 2024 году.

О сериале

Первый сезон "Беспринципных" вышел осенью 2020 года. На протяжении последних двух лет проект входит в топ-20 самых популярных фильмов и сериалов на "Кинопоиске". В 2021 году комедия стала лауреатом премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения как лучший комедийный сериал.