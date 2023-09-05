В Иркутске открылся музыкальный фестиваль "Звезды на Байкале" с участием пяти оркестров РФ

Также на мероприятии Денис Мацуев исполнит новую сольную программу с произведениями Шумана, Штрауса и Скрябина

ИРКУТСК, 5 сентября. /ТАСС/. Международный фестиваль классической музыки "Звезды на Байкале" с участием пяти российских оркестров и звезд мирового уровня открылся в Иркутске под руководством народного артиста РФ Дениса Мацуева, передает корреспондент ТАСС. В этом году в связи со 150-летием со дня рождения композитора Сергея Рахманинова в программу фестиваля включено много его произведений.

"Те концерты, которые вы увидите на фестивале, каждый из них будет навсегда откровением для вас, потому что на эти 10 дней действительно получилась особенная программа по насыщенности, по масштабу, по количеству участников, оркестров", - сказал Мацуев на церемонии открытия "Звезд на Байкале".

Фестиваль будет проходить по 14 сентября. Концерты состоятся в Иркутском областном музыкальном театре им. Н. М. Загурского и в Иркутской областной филармонии. Перед зрителями выступят победители и лауреаты международного конкурса им. П. И. Чайковского, который проходил в Москве и Санкт-Петербурге летом 2023 года, а также участники и призеры других международных музыкальных конкурсов. В фестивале участвуют государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан, Российский национальный молодежный симфонический оркестр, Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", Страдивари-ансамбль Мариинского театра и губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии.

В программу фестиваля вошло большое количество как широко известных, так и редко исполняемых произведений Сергея Рахманинова. В частности, в концертном исполнении прозвучит опера "Алеко".

Денис Мацуев исполнит новую сольную программу с произведениями Шумана, Штрауса и Скрябина. По традиции свой новый репертуар музыкант исполняет в Иркутске на сцене музыкального театра им. Н. М. Загурского. Известный дирижер Юрий Башмет привез в Иркутск авторскую версию "Фантастическая Кармен" - музыкально-драматическую постановку по мотивам оперы Бизе "Кармен" и "Кармен-сюиты" Щедрина.

Международный музыкальный фестиваль "Звезды на Байкале" Мацуев проводит на своей родине - в Иркутске - с 2004 года. В фестивале принимают участие известные музыканты. Он состоит из концертов, мастер-классов и творческих встреч.