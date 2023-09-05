В Калининграде Музей Мирового океана открыл первую выставку в бастионе середины XIX века

Экспозиция посвящена развитию судостроения и устройству городской фортификации во времена Петра I

КАЛИНИНГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Музей-заповедник "Музей Мирового океана" (ММО) открыл первую выставку в пространстве переданного ему в 2022 году бастиона "Литва" ("Литауен") постройки середины XIX века. Экспозиция посвящена развитию судостроения и устройству городской фортификации времен Петра I, сообщила пресс-служба музея.

"Был бы флот, а гавани найдутся" - первая большая выставка в пространстве бастиона "Литва" - нового объекта музея. Экспозиция переносит посетителей в петровскую эпоху: повествует о развитии судостроения, устройстве городской фортификации, с которой Петр Первый знакомился во время неоднократных визитов на эту землю", - говорится в сообщении.

В создание выставки по инициативе Музея Мирового океана внесли вклад музеи-участники Ассамблеи петровских музеев, созданной в год 350-летия первого русского императора и объединившей более 100 музеев в разных регионах страны. Предметами выставки стали, в частности, образцы морской археологии, подготовленные к экспонированию в реставрационных мастерских Музея Мирового океана, в том числе фрагменты корабля XIX века, обнаруженные в карьере "Калининградского янтарного комбината". Всего в экспозиции около 30 предметов, уточнили ТАСС в пресс-службе ММО.

По данным регионального краеведческого портала prussia39.ru, бастион "Литва" построен в 1843-1860 годах по проекту немецкого военного инженера, члена комиссии по строительству второго вального кольца Кенигсберга Эрнста Людвига фон Астера. Сооружение представляло собой казематированную береговую батарею. Бастион выполнен из полнотелого красного керамического кирпича на высоком цоколе из тесаных гранитных камней. Сверху перекрытия покрыты грунтом. В 1920-х годах в редюите бастиона функционировал цех по производству спортивных лодок, с середины 1930-х годов в редюите разместилось производство по снаряжению взрывчатым веществом морских торпед.

Постановлением правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года №132 бастион "Литва" получил статус объекта культурного наследия регионального значения. В помещениях бастиона размещались коммерческие организации, склады и магазины. В ноябре 2022 года бастион "Литва" передан Музею Мирового океана.