Почти половина опрошенных москвичей считают архитектуру основой культурного кода столицы

Всего в исследовании приняли участие 600 человек

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Жители Москвы назвали архитектуру, театр и изобразительное искусство в числе основных факторов, формирующих культурный код столицы. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра НАФИ и Московского урбанистического форума (МУФ), представленного в ТАСС во время круглого стола о значении культурного кода для развития городов, понимания их идентичности и формирования их социальной, экономической и туристической уникальности.

Исследование проводилось с 26 по 31 июля 2023 года среди жителей Москвы в возрасте от 14 до 65 лет. Всего в нем приняли участие 600 человек. Сбор данных вели методом онлайн-опроса на базе исследовательской онлайн-панели центра НАФИ "Тет-о-твет". Целью исследования стало выявление культурных особенностей, объединяющих москвичей. "Это исследование стало логическим продолжением по изучению культурного кода россиян, реализованного НАФИ в прошлом году", - отметила во время круглого стола директор направления социально-экономических исследований центра НАФИ Алсу Гараева.

Так, 47% жителей столицы знакомы с понятием "культурный код". В его основе, по мнению 30% опрошенных, лежит культурное наследие, еще 19% назвали традиции, обычаи и историческая память, 7% - голос предков и генетическую общность и столько же - совокупность общих взглядов и установок. При этом москвичи делают акцент на архитектуре - 48%, исполнительском - 31% и изобразительном искусстве - 27%, интернет-проектах, соцсетях и блогах - 26%, литературе и поэзии - 22%.

В число основных элементов культурного кода Москвы по итогам опроса вошли такие литературные произведения, как "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, "Дети Арбата" Анатолия Рыбакова, "Москва кабацкая" Сергея Есенина и другие. Среди кинофильмов москвичи чаще всего называли "Москва слезам не верит", "Я шагаю по Москве", "Покровские ворота" и "Служебный роман", а в числе музыкальных произведений - "А я иду, шагаю по Москве", "Дорогая моя столица", "Александра", "Чистые пруды", "Лучший город Земли" и другие. Что же касается знаковых мест столицы, то здесь, конечно же, лидерами остаются Красная площадь и Кремль, Воробьевы горы, ВДНХ, Арбат, "Москва-сити", Третьяковская галерея и Парк Горького.

"Чтобы почувствовать "дух города" и проникнуться его атмосферой, москвичи рекомендуют посещение Парада Победы 9 мая, участие в мероприятиях, посвященных Дню города Москвы, и фестиваль "Ночь музеев". Примечательно, что все эти мероприятия затрагивают основные культурные скрепы - историческую память и патриотизм, локальную идентичность и искусство. Каждый пятый житель Москвы также отметил такие современные культурные события, как зимний фестиваль "Волшебное путешествие в Рождество", фестивали цветов и другие", - отмечают аналитики.

Кроме того, по мнению участников опроса, в основе характера москвича лежат независимость, смекалка и трудолюбие. "Портрет" типичного москвича: независимый, обладает смекалкой и лидерскими качествами, не боится труда и трудностей. Ему важны комфорт, удобство и универсальность одежды. Любит поездки на природу и прогулки по городу. Большое внимание уделяет близким людям: проводит время с семьей, встречается с друзьями и родными", - резюмировали специалисты.

Культурный код страны

Как отметил в ходе круглого стола заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, понятие культурного кода подразумевает историческую память и культурную форму существования нации, которая позволяет выживать и действовать в интересах будущих поколений. "Наша культура - многослойная, синтетическая. Она сложилась на протяжении тысячелетия и она вбирает в себя уникальный опыт существования разных культурных проявлений. <...> И это все существует гармонично, ненасильственно, не ассимиляционно. Это и есть культурный код нашей страны - гармоничное сосуществование разных типов укладов, разных культурных проявлений", - сказал он.

"Для меня расшифровка самого слова "код" определятся так: код России - это "к" - культура, в самом широком смысле этого слова, буква "о" - это открытия, и современников, и предшественников, и "д" - достижения. Этот код - в синтезе культуры, открытий и достижений", - продолжил художественный руководитель Театра Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков.

Что же касается Москвы, как отметил генеральный директор АНО "Московский урбанистический форум" Павел Гончаров, организаторы МУФ постарались в этом году вовлечь жителей столицы в мероприятия, связанные с понятием культурного кода. Для этого был проведен конкурс видеороликов о столице, ее достопримечательностях, архитектурных и культурных особенностях. "Культура - это не только составляющие, которые являются предметом искусства либо культурных мероприятий. <...> Это то, каким образом мы в принципе проживаем свой день, как мы общаемся с людьми - это и есть в городском ритме, в городской жизни такое понятие культуры, которое мы закладывали в конкурс", - добавил он.

Всего победителей определяли в пяти номинациях - "Город для жизни", "Моя Москва", "Гений места", "Бег времени" и "Ритмы столицы". По словам Гончарова, организаторы Московского урбанфорума намерены продолжать и развивать проект, расширяя его до масштабов страны.

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.