В Казани в рамках фестиваля мусульманского кино впервые пройдут Дни сирийского кино

Всего в конкурсную программу мероприятия вошли 52 фильма из 21 страны

КАЗАНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. В рамках XIX Казанского международного фестиваля мусульманского кино, который проходит в столице Татарстана с 5 по 9 сентября, впервые состоятся Дни сирийского кино. Об этом журналистам во время церемонии открытия мероприятия рассказала исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова.

"Помимо конкурсной программы, у нас очень обширная внеконкурсная программа, в которую вошли, например, Дни турецкого кино, посвященные 100-летию Турции. Или впервые за время фестиваля у нас будут Дни сирийского кино. Мы расширяем взаимодействие со странами, чтобы в рамках фестиваля устраивать такие профильные дни. Мне кажется, очень важно сегодня найти такие точки опоры для российского кинематографа, для проката, чтобы в дальнейшем с этими странами более плотно работать", - сказала она.

Айтуганова отметила, что в дни фестиваля в Казани также будет проходить российско-китайский форум "Ростки", в рамках которого пройдут дни китайского кино. "Мы не ограничиваемся только исламскими странами, как это кажется на первый взгляд. Мы расширяем географию за счет крупных кинематографических держав", - добавила она.

Всего в оргкомитет XIX Казанского международного фестиваля мусульманского кино в этом году поступило 712 заявок из 44 стран. В конкурсную программу вошли 52 фильма из 21 страны: Алжира, Бангладеш, Великобритании, Греции, Египта, Индии, Ирака, Ирана, Казахстана, Киргизии, Марокко, Непала, Омана, Пакистана, России, Саудовской Аравии, Сенегала, Сирии, Таджикистана, Туниса, Турции. По десять картин представлено в номинациях "Полнометражные игровые фильмы", "Короткометражные игровые фильмы", "Полнометражные документальные фильмы" и "Короткометражные документальные фильмы", еще 12 картин - в национальном конкурсе, куда включаются киноработы татарстанского производства и фильмы о Татарстане.