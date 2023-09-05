Машков считает, что в непростые времена артисты должны быть "на передовой чувств"

Они должны дарить зрителям ощущение взаимопонимания и сотрудничества, полагает художественный руководитель Театра Олега Табакова

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российские артисты в непростые времена должны быть "на передовой чувств" и давать людям ощущение взаимопонимания и сотрудничества, считает художественный руководитель Театра Олега Табакова народный артист РФ Владимир Машков.

"Артисты, которым должно быть свойственно уравновешивать людей в самые ответственные и критические моменты жизни, должны быть на передовой этих чувств. Я не говорю о том, что артисты должны быть в окопах, но поддержать и максимально дать ощущение взаимопонимания и сотрудничества друг с другом, это как раз миссия артистов, где бы они не находились. А там, где тяжело, артисты нужны", - сказал он ТАСС.

Быть с людьми в непростые времена - это миссия каждого артиста, уверен Машков. "Захарченко (Александр, первый глава ДНР - прим. ТАСС), когда начались первые обстрелы Донецка, сказал - когда в городе работает МЧС, медицинские службы и театр, город жив. Я знаю, что донецкие, луганские театры, несмотря на чудовищные обстрелы, работали. И зрители стремились и шли в театры, чтобы быть вместе", - добавил он.

Спектакли Театра Олега Табакова также можно будет увидеть в Луганске и Донецке, отметил собеседник агентства, как только это станет возможно и удобно для жителей этих городов. "С самого начала специальной военной операции мы собираемся поехать и в Донецк, и в Луганск. Сейчас мы передали туда оборудование и костюмы, теперь ждем возможности, когда будет удобно и для этих городов, чтобы мы приехали с нашими спектаклями и встретились со зрителями", - рассказал худрук театра.

По словам Машкова, он, его товарищи и в целом многие артисты регулярно бывают на новых территориях России. "Там не всегда безопасно, особенно, когда собирается большое количество людей - в этот момент могут оказаться рядом люди, которые наведут на мирных жителей удар. Но мы вместе".