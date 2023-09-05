Петербургский театр "Мастерская" покажет в Абхазии пять спектаклей

Среди них есть также два детских спектакля

СУХУМ, 5 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский театр "Мастерская" под руководством Григория Козлова приехал в Абхазию с гастролями и покажет на сцене Государственного русского театра драмы республики (Русдрам) им. Ф. Искандера пять спектаклей. Об этом сообщил журналистам во вторник гендиректор Русдрама Ираклий Хинтба.

"В гастрольной афише театра "Мастерская" пять спектаклей, в том числе два детских. Откроет гастроли 6 сентября один из самых известных и популярных спектаклей театра - "Ромео и Джульетта" У. Шекспира в постановке Козлова. 7 сентября зрители увидят спектакль "Жены" в постановке Марии Романовой, 8 сентября - "Варшавскую мелодию" Леонида Зорина - пьесу о любви в постановке Александра Гошукова.

9 и 10 сентября будут показаны два спектакля для детей "Волшебник изумрудного города" и "Винни-Пух и все-все-все" в постановке Галины Бызгу", - сказал Хинтба.

По словам гендиректора театра, творческий визит петербургского театра проходит в рамках программы "Большие гастроли", реализуемой Росконцертом по поручению Министерства культуры Российской Федерации, с абхазской стороны гастроли поддержали министерство культуры и Русдрам. "Мы ждали театр "Мастерская" шесть лет, потому что шесть лет назад состоялись первые гастроли этого театра и многие помнят "Тома Сойера" и "Записки молодого врача". Многие из покупающих билеты на нынешние гастроли Петербургского театра были на тех спектаклях и до сих пор сохранили радость, полученную тогда", - сказал Хинтба.

Директор театра "Мастерская" Михаил Барсегов отметил, что "всегда приятно приезжать туда, где тебя не только ждут, но и любят". Отвечая на вопрос ТАСС, он сообщил, что спектакли для абхазского зрителя выбирали вместе с Хинтбой, который знает местную публику, ее предпочтения.

"Думаю, что у нас получится прекрасный диалог со зрителями в Сухуме", - сказал актер Юрий Насонов, исполнитель роли Ромео в спектакле "Ромео и Джульетта".