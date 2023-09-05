В Перми фестиваль "Золотая маска" открылся мюзиклом "Фома" на музыку "ДДТ"

В афише фестиваля - шесть спектаклей ведущих российских театров, отмеченных Российской Национальной театральной премией

ПЕРМЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Золотая маска" открылся в Перми спектаклем "Фома" Новосибирского музыкального театра на музыку группы "ДДТ". Показы лучших спектаклей "Золотой маски" последних лет из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска проходят в Перми в рамках празднования 300-летия столицы Прикамья, сообщает корреспондент ТАСС.

"Нам очень важно стать аккордом в программе, посвященной 300-летию Перми. Именно пермские театральные коллективы создают такую неповторимую атмосферу, ради которой все сюда едут, театры с удовольствием принимают приглашения и понимают, какой зритель их смотрит. Мы рады представить большую программу. Мы старались сделать ее более разнообразной, чтобы каждый зритель мог найти что-то свое и открыть для себя новое", - рассказала руководитель региональных программ фестиваля "Золотая маска" Наталья Яневская.

В афише фестиваля - шесть спектаклей ведущих российских театров, отмеченных Российской Национальной театральной премией. Открылась "Золотая маска" в Перми мюзиклом "Фома" Новосибирского музыкального театра, который в 2021 году был отмечен сразу тремя премиями "Золотая маска": "Лучший спектакль в оперетте/мюзикле", "Лучшая мужская роль" и "Лучшая роль второго плана". По словам главного режиссера Башкирского театра оперы и балета и режиссера спектакля "Фома" Филиппа Разенкова, в основе спектакля - песни группы "ДДТ", биография Юрия Шевчука и "трагическая история его первой любви - его первой жены, его музы, которая в самый сложный период его становления была рядом с ним, но, будучи совсем молодой, ушла из жизни".

Название спектаклю дал сам Шевчук, с которым авторы постановки подробно обсуждали синопсис. "Фома", как мне кажется, очень точное название, потому что "фомовость" человека - это его искренность, правильная неприспособленность, его выпадение из жизни. Это собирательная биография русского рока на фоне эпохи. Хотелось бы, чтобы зритель поймал себя на мысли, что русский рок - это такой Фома, который блуждал, ходил, искал себя", - пояснил драматург, автор пьесы к спектаклю "Фома" Константин Рубинский.

Продолжится фестиваль "Золотая маска" в Перми 3 и 4 октября спектаклем-лауреатом "Золотой маски" "Товарищ Кисляков" Александринского театра из Санкт-Петербурга, победившим в 2022 году в номинации "Лучший спектакль малой формы в драме". Также Малый драматический театр - Театр Европы представит в Перми сценическую версию романа "Братья Карамазовы" 7 и 8 октября. 7 и 8 ноября в столице Прикамья покажут спектакль "Танцующая в темноте" Новосибирского театра "Старый дом", отмеченный премией "За лучшую работу художника по свету", затем 28 и 29 ноября пермяки и гости города смогут увидеть спектакль "Сын" Российского академического Молодежного театра (РАМТ), получившего "Золотую маску" за "Лучшую мужскую роль второго плана". А завершит программу фестиваля 1 декабря еще одна постановка РАМТа "Душа моя Павел" - одна из последних премьер режиссера и художественного руководителя театра Алексея Бородина. Спектакль вошел в лонг-лист Национальной театральной премии 2023 года, как одна из самых заметных премьер сезона.

О "Золотой маске"

Российская Национальная театральная премия "Золотая маска" была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, театр кукол. "Золотая маска" - это также российский театральный фестиваль, весной каждого года представляющий в Москве наиболее значительные спектакли из городов России.

Соорганизатором фестиваля в Перми выступает Пермский академический Театр-Театр при поддержке Министерства культуры Пермского края, ПАО "Сбербанк" и платежной системы "Мир", а также ПАО СК "Росгосстрах", ОАО "РЖД" и АФК "Система".