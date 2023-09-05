Мариинка покажет оперу "Борис Годунов" в Псковском кремле

В заглавной партии в опере выступит один из ведущих басов труппы Владимир Ванеев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Мариинский театр покажет 9 сентября оперу "Борис Годунов" Модеста Мусоргского в Псковском кремле. Об этом сообщила пресс-служба театра.

"Оперная труппа Мариинского под руководством Валерия Гергиева привезет на родину Модеста Мусоргского его монументальную историческую драму "Борис Годунов". Это событие дополнит уже ставший традиционным грандиозный фестиваль театра - музыкальное приношение великим русским композиторам в их родных городах", - рассказали в пресс-службе.

Так, в предыдущем сезоне артисты оперной труппы и оркестра выступали с сочинениями Николая Римского-Корсакова в Тихвине, Игоря Стравинского в Ораниенбауме и Сергея Рахманинова в Великом Новгороде в рамках XХII Московского пасхального фестиваля.

В заглавной партии в опере "Борис Годунов" выступит один из ведущих басов труппы Владимир Ванеев. В спектакле также примут участие Евгений Акимов (Шуйский), Александр Морозов (Пимен), Олег Видеман (Гришка Отрепьев), Вячеслав Васильев (Андрей Щелкалов), Михаил Колелишвили (Варлаам), Николай Гассиев (Мисаил), Александр Тимченко (Юродивый).

Мировая премьера "Бориса Годунова" на сюжет одноименной пушкинской трагедии состоялась в 1874 году на сцене Мариинского театра. Как отмечают историки оперного искусства, в этой музыке композитору удалось воплотить как трагедию одиночества и обреченности царя, так и бунтарский дух русского народа.