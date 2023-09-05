Кинопавильон полного цикла в Якутии увеличит производство фильмов в ДФО в два раза

Его введут в эксплуатацию в 2026 году

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Кинопавильон полного цикла в Якутии, обеспечить строительство которого поручил президент России Владимир Путин, будет введен в эксплуатацию в 2026 году и за четыре года поможет увеличить производство фильмов на Дальнем Востоке более чем в два раза. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев на совещании по развитию дальневосточных городов, которое провел глава государства.

"Мы планируем в 2026 году ввести кинокомплекс. В итоге у нас производство фильмов по Дальнему Востоку к 2030 году более чем в два раза возрастет. Конечно, дело не только в количестве фильмов, но и в том, что наш кинематограф станет шире транслировать российскую культуру, в том числе в страны Азии, где сегодня есть огромная потенциальная аудитория", - сказал он.

Николаев рассказал, что на данный момент проходят предпроектные работы, задействованная команда посетила основные российские павильоны. Концепция проекта уже была презентована и согласована с якутскими и дальневосточными кинокомпаниями. Также было подписано соглашение об использовании механизма дальневосточной концессии. "На Восточном экономическом форуме будем подписывать соглашение Корпорации развития Якутии с дальневосточными кинокомпаниями", - добавил глава республики.

Кинопавильон планируется построить в Якутске, он станет единственным на Дальнем Востоке кинотехнологическим центром полного цикла. Проект включает территории для съемок, студии звукозаписи, монтажа, цветокоррекции, визуальных эффектов, залы для виртуальных съемок. Это даст возможность снимать фильмы круглый год, создавать разнообразные локации для съемок.

В Якутии в 2022 году принят региональный закон о государственной поддержке кинематографии. В республике ежегодно с 2020 года проходит конкурсный отбор, по итогам которого победителям предоставляют из госбюджета республики субсидии на поддержку и укрепление национального кинопроизводства.