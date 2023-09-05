Российский этнографический музей открыл выставку о традициях виноделия народов Евразии

Посетители смогут увидеть орудия труда, хозяйственную и домашнюю утварь для выращивания винограда, приготовления и употребления вина, а также одежду и ритуальные предметы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Более 300 предметов, использовавшихся виноградарями разных регионов России в XVIII-XX веках, а также раскрывающих историю и культуру виноделия народов Средиземноморья, Черноморья и Каспия, представлены на выставке в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге, передает коррреспондент ТАСС. Большинство экспонатов впервые показаны широкой публике.

"Мы начинаем с возделывания винограда, виноградной лозы. Поскольку мы этнографический музей, и у нас есть в фондах инструментарий, которым это все делалось, мы смогли это продемонстрировать. Не каждый музей может это сделать", - рассказала ТАСС автор выставки Лусинэ Гущян. Специальные разделы экспозиции посвящены процессу изготовления вина, сыру как основному продукту-компаньону винограда и вина, а также традициям перевозки, хранения вина, его роли в религиозных практиках.

Посетители выставки могут увидеть орудия труда, хозяйственную и домашнюю утварь для выращивания винограда, приготовления и употребления вина, а также одежду, ритуальные и культовые предметы, которые позволяют охарактеризовать общее и особенное в традициях виноградарства и виноделия у разных народов региона.

В числе самых эффектных предметов экспозиции Лусинэ Гущян назвала потир (чашу для причастия) и дарохранительницу XVIII века, относящиеся к европейской части России. "Потир - это элегантное барокко. А дарохранительница имеет интересную тайну: ее дверца открывается, и там [внутри] - маленький сосудик с вином", - рассказала она.

В разделе о хранении и розливе вина представлены, в частности, кувшинчики первой половины XX века из Бессарабии. "Один из них очень интересной формы: у него горлышко с тремя устьями. Это восходящая к древнегреческой [традиции] форма сосуда. <…> Когда во время празднований разливали вино, буквально удобным поворотом кисти можно было наливать сразу в несколько чаш", - пояснил научный сотрудник отдела этнографии Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы Алексей Христенко. Также в этом разделе демонстрируются сосуды для хранения разнообразных солений. "В традиции народов Бессарабии иссследователи отмечают бытование такого обычая, как использование виноградного сока в качестве маринада для консервации продукции", - добавил он.

Культура застолья показана на выставке в разных ракурсах: от домашней трапезы в гагаузском доме, мужского застолья в духане кавказского города до фамильного пиршества у народов Южного Кавказа.

Выставка "Виноград и вино. Традиции народов Евразии" будет доступна для посещения до конца текущего года.

О музее

Российский этнографический музей обладает одним из крупнейших этнографических собраний в мире, оно насчитывает около 500 тыс. единиц хранения. В 2022 году музей отметил 120-летие своего основания.