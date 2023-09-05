Театр имени Ленсовета открыл сезон, в котором отпразднует свое 90-летие

Перед спектаклем зрителям показали фильм об истории театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный академический театр имени Ленсовета открыл 90-й сезон, предварительно пригласив зрителей на кинопремьеру. Перед спектаклем "Обыкновенная история" по роману Ивана Гончарова была показана документальная картина об истории театра, который во все времена пользовался большой любовью зрителей.

"У нас в труппе есть и заслуженные ветераны, есть и молодежь, которая примкнула к нашему семейству и получила возможнось делать свои проекты. Помятуя нашу историю, мы решили обратиться к пьесе Александра Островского "Бешеные деньги". Именно с этого названия 19 ноября 1933 года началась история Нового театра - Театра имени Ленсовета", - рассказала на пресс-конференции художественный руководитель труппы народная артистка России Лариса Луппиан. Поставить спектакль приглашен режиссер Юрий Цуркану. В спектакле примут участие народные артисты России Анна Алексахина и Сергей Мигицко. Премьера запланирована на 25 ноября.

Месяцем позже состоится премьера спектакля "Воскресение" по роману Льва Толстого в постановке Айдара Заббарова. Ранее он еще студентом удачно дебютировил спектаклем "Беглец" по повести Толстого "Казаки".

Во второй половине сезона режиссер Анджей Бубень поставит пьесу Александра Гельмана "Скамейка", Мария Романова обратится к шекспировской трагедии "Ромео и Джульетта", а Евгения Богинская - к рассказам Сергея Довлатова с показом этой работы в литературно-просветительском проекте "Связь времен".

Уже 7 сентября яркая премьера прошедшего сезона "Евгений Онегин. Страницы романа", получившая премию правительства Санкт-Петербурга, откроет XXX Пушкинский театральный фестиваль в Пскове. В спектакле примет участие Симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга под руководством Александра Чернушенко. На XX Фестивале искусств "Балтийские сезоны" в Калиниграде 17-18 сентября будут сыграны "Бесы" по Федору Достоевскому и "Мертвые души" по Николаю Гоголю. Спектакль "Шутки Достоевского" 25 сентября будет показан в Ярославле в рамках XXIII Международного Волковского театрального фестиваля, проходящего под девизом "Островский: современники и современность".