В Казани жюри фестиваля мусульманского кино возглавил режиссер из Сенегала

В состав команды жюри также вошли представители Азербайджана, Грузии, Египта, Индии, Китая, Марокко, России, Саудовской Аравии, Туниса и Турции

КАЗАНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Режиссер и общественный деятель из Сенегала Мусса Туре возглавил жюри XIX Казанского международного фестиваля мусульманского кино, который проходит в столице Татарстана с 5 по 9 сентября. Об этом стало известно во время церемонии открытия фестиваля, передает корреспондент ТАСС.

"Уровень отобранных фильмов - прекрасный. Все члены жюри согласны со мной. Мы все считаем, что был сделан очень хороший отбор и будет сложно выбрать победителя. Неважно, это документальный фильм, игровой, короткий метр - все прекрасно. И что особенно здорово, это то, что есть пересечение взглядов", - сказал Мусса Туре в разговоре с журналистами.

В состав команды жюри вошли представители Азербайджана, Грузии, Египта, Индии, Китая, Марокко, России, Саудовской Аравии, Туниса и Турции.

Всего в оргкомитет фестиваля в этом году поступило 712 заявок из 44 стран. В конкурсную программу вошли 52 фильма из 21 страны: Алжира, Бангладеш, Великобритании, Греции, Египта, Индии, Ирака, Ирана, Казахстана, Киргизии, Марокко, Непала, Омана, Пакистана, России, Саудовской Аравии, Сенегала, Сирии, Таджикистана, Туниса, Турции. По 10 картин представлено в номинациях "Полнометражные игровые фильмы", "Короткометражные игровые фильмы", "Полнометражные документальные фильмы" и "Короткометражные документальные фильмы", еще 12 картин - в национальном конкурсе, куда включаются киноработы татарстанского производства и фильмы о Татарстане.