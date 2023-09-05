В Минкультуры заявили, что КМФМК в Казани способствует диалогу между странами

Всего в оргкомитет фестиваля поступило 712 заявок из 44 стран

КАЗАНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Казанский международный фестиваль мусульманского кино (КМФМК), который проходит в столице Татарстана в 19-й раз, способствует диалогу культур между странами и деятелями искусства. Такое мнение выразила министр культуры России Ольга Любимова в своей приветственной речи на церемонии открытия фестиваля, которую зачитала советская и российская актриса театра и кино Ирина Лачина.

"Фестиваль, который проходит в республике Татарстан с 2005 года, знаковое культурное событие, объединяющее профессионалов и любителей кино. Казанский фестиваль зарекомендовал себя не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Ежегодно он презентует публике яркие самобытные премьеры из разных уголков мира и открывает новые имена в кинематографе. Уверена, фестиваль и впредь будет способствовать диалогу культур между странами и деятелями искусства", - сказала министр.

XIX Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 5 по 9 сентября. Всего в оргкомитет фестиваля в этом году поступило 712 заявок из 44 стран. В конкурсную программу вошли 52 фильма из 21 страны: Алжира, Бангладеш, Великобритании, Греции, Египта, Индии, Ирака, Ирана, Казахстана, Киргизии, Марокко, Непала, Омана, Пакистана, России, Саудовской Аравии, Сенегала, Сирии, Таджикистана, Туниса, Турции.

По 10 картин представлено в номинациях "Полнометражные игровые фильмы", "Короткометражные игровые фильмы", "Полнометражные документальные фильмы" и "Короткометражные документальные фильмы", еще 12 картин - в национальном конкурсе, куда включаются киноработы татарстанского производства и фильмы о Татарстане.