В Казани к фестивалю мусульманского кино присоединятся все муниципалитеты Татарстана

Вице-премьер региона Василь Шайхразиев сообщил, что во всех 45 муниципалитетах можно будет посмотреть фильмы фестиваля

КАЗАНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Картины Казанского международного фестиваля мусульманского кино впервые будут показаны жителям всех муниципалитетов Татарстана в кинотеатрах. Об этом на церемонии открытия мероприятия рассказал председатель оргкомитета фестиваля вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев.

"Впервые в истории мы подключили все наши муниципалитеты. И не только Казань и казанцы, но и каждый человек, который живет в 45 муниципалитетах Татарстана, также в своих кинотеатрах сможет посмотреть наши фильмы. Это, на самом деле, очень здорово", - сказал он.

XIX Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 5 по 9 сентября. Всего в оргкомитет фестиваля в этом году поступило 712 заявок из 44 стран. В конкурсную программу вошли 52 фильма из 21 страны: Алжира, Бангладеш, Великобритании, Греции, Египта, Индии, Ирака, Ирана, Казахстана, Киргизии, Марокко, Непала, Омана, Пакистана, России, Саудовской Аравии, Сенегала, Сирии, Таджикистана, Туниса, Турции. По 10 картин представлено в номинациях "Полнометражные игровые фильмы", "Короткометражные игровые фильмы", "Полнометражные документальные фильмы" и "Короткометражные документальные фильмы", еще 12 картин - в национальном конкурсе, куда включаются киноработы татарстанского производства и фильмы о Татарстане.