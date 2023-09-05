На Венецианском фестивале прошла премьера авторской версии "Андрея Рублева" Тарковского

Как рассказал сын режиссера, наряду с прочим произведена реставрация звука

РИМ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Премьера отреставрированного фильма Андрея Тарковского "Андрей Рублев" в восстановленной авторской версии прошла на Венецианском кинофестивале. Картина, отреставрированная Международным институтом им. Андрея Тарковского, была показана в рамках конкурсной программы "Венецианская классика".

Как корреспонденту ТАСС рассказал сын режиссера - Андрей Тарковский, реставрация заняла достаточно много времени, работу прерывала пандемия. Он отметил, что наряду с прочим произведена реставрация звука. "Воссоздан оригинал, монозвук, без стереоэффектов, которые искажают авторский замысел. Многие отметили именно необычность звука, это меняет восприятие картины", - поделился собеседник агентства.

Сын выдающегося режиссера рассказал, что эта авторская версия никогда не существовала, но сделать ее всегда мечтал его отец. Тарковский пояснил, что за основу была взята версия, которая впоследствии подверглась цензурным поправкам. "Это - версия без цензуры, которую отец всегда хотел сделать, говорил об этом, и вот нам наконец это удалось", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что работа велась с копией, причем на позитивной пленке, а не с негативов. "Она хранилась дома, реставрация осуществлялась в Риме и финансировалась министерством культуры Италии", - рассказал Тарковский, уточнив, что позитивную пленку отец оставил себе.

Он пояснил, что, по сути, это "бесцензурный вариант". Фильм о жизни иконописца Андрея Рублева, сценарий к которому Тарковский написал в соавторстве с Андреем Кончаловским, был закончен в 1966 году, в январе 1967 года состоялась его премьера в Москве, потом он побывал на Каннском фестивале, где был показан вне конкурса и завоевал приз ФИПРЕССИ (Международной федерации кинопрессы). На экраны он вышел лишь в 1971 году в ограниченном прокате. Фильм подвергался значительным правкам по требованиям советской цензуры и, хотя автор их вносил сам, его сын считает, что до сих пор авторская версия так никогда и не увидела свет. "Это был единственный фильм, у которого не существовало авторского варианта, потому что несмотря на все обстоятельства другие картины сняты так, как он хотел", - вспоминает Тарковский - младший. Тем не менее, это не помешало даже "официальной версии" стать одним из лучших фильмов в истории мирового кино.

Андрей Тарковский - младший сообщил, что картина будет показана в Москве, и это уже решается со студией "Мосфильм", на которой она была снята. Прокат ленты планируется и в других странах, на фестивале в Венеции к ней уже проявлен интерес. Кроме того, фильм может быть отмечен за лучшую реставрацию.

Тарковский - младший несколько лет назад показал в Венеции свою дебютную документальную ленту - об отце. Она была высоко оценена критикой за проникновенность и множество личностных моментов, в нее вошли многие материалы из семейного архива, ранее неизвестные широкой публике. По признанию режиссера, это был очень личный фильм. А сейчас Тарковский, как он рассказал, заканчивает документальную работу о "Рублеве" - о реставрации и восстановлении авторского замысла, а также об истории создания самого фильма, его философской основе. Это производство финансируется Минкультом РФ.

Программа "Венецианская классика"

Секция "Венецианская классика" включает отреставрированные шедевры мирового кинематографа, которые оценивает жюри студентов кинематографических вузов, а также документальные фильмы о кино и кинодеятелях. Среди 20 отреставрированных шедевров конкурса есть еще один советский фильм - "Тени забытых предков" Сергея Параджанова, который в 1964 году был снят на киевской Киностудии им. Довженко и проходит сейчас как украинская картина.