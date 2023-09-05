В Севастополе более 10 стран примут участие в кинофестивале "Святой Владимир"

Всего на рассмотрение приняли 373 заявки из 33 регионов России, а также из Белоруссии, Армении, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Словакии, Латвии, Франции, Марокко, Египта, Ирака и Ирана

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Международный фестиваль кино и телефильмов духовно-нравственного содержания "Святой Владимир", который в девятый раз пройдет в Севастополе с 21 по 25 октября, соберет представителей из более чем 10 стран мира и послужит утверждению семейных ценностей и патриотизма. Для конкурсной программы будут выбраны 85 картин, сообщается на сайте правительства Севастополя.

"В Севастополе с 21 по 25 октября будет проходить IX Международный фестиваль кино и телефильмов духовно-нравственного содержания "Святой Владимир". К рассмотрению отборочной комиссии приняты 373 заявки от кинематографистов из 33 регионов Российской Федерации, а также из Белоруссии, Армении, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Словакии, Латвии, Франции, Марокко, Египта, Ирака и Ирана", - говорится в распространенном сообщении.

Работу жюри возглавляет кинорежиссер, продюсер, автор сценариев Юрий Кара ("Завтра была война", "Воры в законе", "Мастер и Маргарита", "Звезда эпохи", "Гамлет. XXI век").

Уточняется, что среди заявок - 142 игровых короткометражных фильма и 17 игровых полнометражных кинокартин, 89 документальных полнометражных фильмов и 85 документальных короткометражек, а также 40 телефильмов и ТВ-программ. Из них для участия в конкурсных номинациях будут отобраны 45 работ, еще 40 - для внеконкурсных показов. Также будут определены лучшие фильмы в специальных номинациях "За Родину!" и "Крым в кадре", добавили в правительстве.

Кинофестиваль "Святой Владимир" в Севастополе проводится при поддержке Министерства культуры РФ. За восемь лет проведения кинофестиваля было представлено 700 фильмов конкурсной и внеконкурсной программы, которые только в Севастополе увидели не менее 34 тысяч зрителей.