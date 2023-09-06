В России предложили провести совещание молодых литераторов Арктики

Инициативу поддержало руководство всероссийской Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

ТАСС, 6 сентября. Представители Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) предложили провести на всероссийском уровне совещание молодых литераторов коренных малочисленных народов. Об этом сообщила ТАСС член координационного совета ассоциации Дария Мартынова.

"Мы как начинающие авторы коренных малочисленных народов выступили с инициативой провести семинар-совещание на всероссийском уровне. Наше предложение было поддержано в лице руководства всероссийской Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока", - сказала Мартынова.

По ее словам, на текущий момент достаточно развита эвенская, эвенкийская и юкагирская поэзия, при этом наблюдается малое число прозаиков, драматургов и детских авторов, которые относятся к коренным малочисленным народам Севера.

Она отметила, что предложение прозвучало в ходе мероприятий к открытию выставки "Душа России. Север" на "Улице Дальнего Востока", организованной в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Выставка посвящена культуре, традициям и самобытности коренных малочисленных народов. Ее открытие входит в план мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 году. Событие является завершающим мероприятием председательства Российской Федерации в Арктическом совете и посвящено коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Гостям на выставке представили презентации, посвященные истории и культуре коренных малочисленных народов Приморского края, Хабаровского края и Якутии, Кодекс Северных народов и проекты Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

О форуме

VIII ВЭФ пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.