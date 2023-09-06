Театр Моссовета впервые приедет на гастроли в Красноярск

Труппа привезет спектакли в постановке режиссера Андрея Кончаловского

КРАСНОЯРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Моссовета впервые приедет на гастроли в Красноярск в октябре и покажет сразу три своих спектакля. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Министерства культуры Красноярского края.

"В Красноярск 8, 9 и 10 октября впервые на гастроли приедет московский театр Моссовета. Коллектив театра покажет сразу три своих спектакля", - сообщили в пресс-службе.

Театр привезет спектакли в постановке режиссера Андрея Кончаловского. Две постановки по Чехову - "Вишневый сад" и "Дядя Ваня" и один спектакль по мотивам пьесы Ингмара Бергмана "Супружеская жизнь. Перестройка".

Спектакли пройдут на сцене Красноярского театра оперы и балета имени Хворостовского. "Практически все билеты на эти спектакли уже разобраны. Осталось не больше 30 штук", - сообщила пресс-секретарь театра Мария Устюгова.

Театр имени Моссовета - один из старейших в Москве. Он основан 3 марта 1923 года Сергеем Прокофьевым. В разные годы театром руководили Евсей Любимов-Ланской, Юрий Завадский, Павел Хомский. Сейчас в репертуаре - более 30 постановок.