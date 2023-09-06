В Дагестане к 100-летию Гамзатова открылась фотовыставка "Я любовь оставил в наследство"

Выставка проходит в Национальной библиотеке им. Р. Гамзатова в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 6 сентября. /ТАСС/. Всероссийская конференция "Поэтический век Расула Гамзатова" стартовала с открытия фотовыставки "Я любовь оставил в наследство", передает корреспондент ТАСС.

Дочь поэта, директор Музея изобразительных искусств Салихат Гамзатова рассказала гостям конференции о фотовыставке, посвященной Расулу Гамзатову. Выставка проходит в Национальной библиотеке им. Р. Гамзатова в Махачкале. Всероссийская конференция пройдет до 7 сентября.

Как сказали в пресс-службе Министерства культуры Дагестана, к участию присоединись специалисты федеральных и региональных публичных библиотек, литературоведы и писатели из разных регионов страны. В их числе - директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда,

"Программа конференции включает пленарное заседание, секции по тематическим блокам, выезд на родину поэта в Хунзахский район, посещение мемориального комплекса "Белые журавли" в селе Цада", - добавили в пресс-службе.

Гамзатов - народный поэт Дагестанской АССР, Герой Социалистического Труда, родился 8 сентября 1923 года в дагестанском селении Цада. Ему принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе - "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта положены на музыку.