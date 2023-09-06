В Калининграде назвали финалистов Международного конкурса органистов им. Таривердиева

В финальный тур конкурса прошли представители Китая, России и Франции

КАЛИНИНГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Жюри XIII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева, проходящего в Калининграде, назвало финалистов этого состязания. В третий, финальный, тур конкурса прошли представители Китая, России и Франции, сообщили ТАСС в пресс-службе конкурса.

"По результатам прослушиваний 22 участников полуфинального этапа конкурса, проходившего в Калининградской областной филармонии, решением международного жюри в финал допущены шесть человек. Это - Сяофэн Хэ из Китая, представительницы России Ирина Крюкова, Елена Малева, Аида Глухова и Мария Коронова, а также Жан Нувель-Алу из Франции", - рассказали в пресс-службе. Решение жюри огласил его председатель профессор Высшей музыкальной академии Страсбурга, органист собора Парижской Богоматери Иоанн Вексо.

Финальный тур конкурса начнется 7 сентября. Проходить он будет в Кафедральном соборе на острове Канта, где установлен один из самых больших в Европе органных комплексов. Шесть органистов будут бороться в финале за Гран-при и символ конкурса - "Органного ангела", изготовленного из янтаря мастерами одной из калининградских фирм.

Как сообщалось, торжественное открытие XIII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева прошло 3 сентября, а на следующий день начались прослушивания участников полуфинала - 22 исполнителей из шести стран, прошедших отбор в формате онлайн-прослушиваний в Нью-Хейвене (США), Гамбурге (Германия), Пекине (Китай) и в режиме очных прослушиваний в Москве. Наибольшее представительство в калининградском этапе получили Россия и Китай - по девять участников, еще четыре страны - Канада, Франция, Южная Корея и ЮАР - по одному участнику.

Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева - один из крупнейших в мире - проводится с 1999 года, раз в два года, при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства иностранных дел России и правительства Калининградской области.

Микаэл Таривердиев (1931-1996) - советский и российский композитор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, один из самых известных композиторов на всем пространстве бывшего Советского Союза. Автор музыки к 132 фильмам, нескольких опер и балетов, большого числа вокальных циклов, инструментальных концертов. Особое место в его творчестве занимала органная музыка, которая и звучит на конкурсе имени маэстро.