В Москве в сентябре откроется первая в России галерея фиджитал-искусства

В экспозиции представлены цифровые работы, в числе которых пластификации, печати на оргстекле, 3D-печати на АБС-пластике и керамике, экспериментальной биопечати

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Первая в России галерея фиджитал-искусства VS Gallery откроется на Малой Ордынке в Москве 19 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе галереи.

"VS Gallery представляет совершенно революционный взгляд на презентацию цифрового и физического искусства. На классических белых стенах галереи будут экспонироваться физические объекты, а на больших цифровых экранах, которые смогут трансформировать пространство галереи под любые кураторские задумки, - диджитал-работы художников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цифровая часть проекта реализована при помощи профессиональных ультракороткофокусных проекторов, которые создают два ряда медиаэкранов. Оборудование рассчитано на проецирование изображения с минимального расстояния в разрешении 4К. "Галереей разработана технология, позволяющая совместить стабильное проекционное отображение цифрового контента и движущиеся экраны по пространству галереи на автоматическом приводе. За первым выдвижным рядом открывается основная медиастена - бесшовный восьмиметровый цифровой экран для демонстрации наиболее сложных, больших и эффектных работ", - рассказали в галерее.

В экспозиции представлены цифровые работы, в числе которых пластификации, печати на оргстекле, 3D-печати на АБС-пластике и керамике, экспериментальной биопечати.

VS Gallery входит в Shkulev Media Holding. Она откроется групповой выставкой ее четырех резидентов: NFT-художника Рината Абдрахманова (Rinatto L'bank), Данила Карамушкина, Кирилла Рейва, Юлии Низамутдиновой.