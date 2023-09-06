Умер режиссер Джулиано Монтальдо

Ему было 93 года

РИМ, 6 сентября. /ТАСС/. Итальянский кинорежиссер, актер и сценарист Джулиано Монтальдо умер в Риме в возрасте 93 лет. Об этом сообщило агентство ANSA.

Он родился в Генуе в 1930 году. По решению семьи церемония похорон пройдет в узком кругу.

Монтальдо снял более 20 картин, среди них фильм "Демоны Санкт-Петербурга" (I demoni di San Pietroburgo, 2008), который был показан на Московском международном кинофестивале, "Очки в золотой оправе" (Gli occhiali d'oro, 1987), "Неприкасаемые" (Gli intoccabili, 1969), "Джордано Бруно" (Giordano Bruno, 1973).