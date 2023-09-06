Россия и Израиль подписали соглашение о совместном производстве кино

Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что переговоры по этому вопросу длились почти 15 лет

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Соглашение между РФ и Израилем о сотрудничестве в области кинопроизводства подписали в среду министр культуры России Ольга Любимова и полномочный посол Израиля Александр Бен Цви.

"Только что вместе с полномочным послом Израиля в России господином Александром Бен Цви подписали долгожданное межправительственное соглашение между нашими странами о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства", - сообщила Любимова в своем официальном Telegram-канале.

Она отметила, что переговоры по этому вопросу длились почти 15 лет, инициатором соглашения в 2009 году выступила израильская сторона.

"Это важный вклад в развитие двустороннего культурного сотрудничества. Профессиональное сообщество очень ждало этого документа. Теперь коллеги из России и Израиля могут обмениваться опытом, вместе создавать кино и работать с киноархивами. С нетерпением ждем израильских кинематографистов в конкурсных программах наших международных кинофестивалей и в публичных дискуссиях. Также готовимся расширить прокатные возможности фильмов российско-израильского производства", - добавила российский министр.