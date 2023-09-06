Все серии нового сериала "Лада Голд" с Прилучным и Зудиной выйдут на "Иви" 21 сентября

Зрителям станут доступны сразу все эпизоды приключенческого драмеди, сообщили представители видеосервиса

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Новый оригинальный сериал онлайн-кинотеатра "Иви" "Лада Голд" выйдет 21 сентября. Зрителям станут доступны сразу все эпизоды приключенческого драмеди, сообщили ТАСС представители видеосервиса.

"Все серии "Лады Голд" выйдут на платформе 21 сентября. Проект расскажет о том, как весь криминальный мир Тольятти гнался за двумя внуками кровных врагов, в руки которых попала "Лада" из чистого золота. История точно придется по душе любителям драйвовых сюжетов, погонь и перестрелок, но не меньше понравится поклонникам запутанных любовных линий и жанра роуд-муви", - сказали в "Иви".

Производством сериала занималась продюсерская компания "Среда". Главные роли в "Ладе Голд" исполнили Роман Евдокимов, Эльдар Калимулин, Павел Прилучный, Марина Зудина, Даниил Воробьев, Стася Милославская, Анна Богомолова и другие артисты. Режиссер нового проекта - Никита Власов, известный по фильму "Мажор в Сочи". Автором сценария выступил Егор Чичканов.

По сюжету внуки когда-то кровных врагов Артур и Павел отправляются в приключение на автомобиле Lada-21043, полностью сделанной из бандитского золота. За золотой машиной охотятся только что вышедшие из тюрьмы главари трех бандитских группировок. Артур и Павел вынуждены стать друзьями, чтобы спастись и ответить за поступки своих дедов. Премьерные серии впервые покажут на фестивале "Новый сезон" в Сочи.

"Мы старались создать такую историю, какие родители рассказывали нам в детстве. Она поможет зрителю понять, что можно верить не только в успех, но и в чудо, в случайность, в совпадение. Наша история научит тому, что даже в самых страшных ситуациях важно оставаться человеком. И даже в самых, на первый взгляд, опасных, неприятных людях может быть больше человечного, чем в тех, кто кажется нам добрым. "Лада Голд" докажет, что нужно уметь искать в людях что-то хорошее, находить это хорошее в себе, уметь дружить и любить", - цитирует "Иви" сценариста Егора Чичканова.