В Северной Осетии пройдут гастроли театра из Волгограда

Гастроли театра начнутся спектаклем "Вий" по произведениям Николая Гоголя

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 сентября. /ТАСС/. Гастроли Волгоградского государственного Нового экспериментального театра состоятся во Владикавказе с 15 по 17 сентября. Об этом сообщили в среду в пресс-службе комитета по делам печати и массовых коммуникаций региона.

"С 15 по 17 сентября 2023 года состоятся "Большие гастроли" Волгоградского государственного Нового экспериментального театра в г. Владикавказе, организованные ФГБУК "Росконцерт" согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России. В рамках межрегионального направления "Больших гастролей" на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра им. В. В. Тхапсаева пройдут показы спектакля "Вий", "Боинг-Боинг" и "Стакан воды", - говорится в сообщении.

Гастроли театра начнутся спектаклем "Вий" по произведениям Николая Гоголя. Режиссер постановки - заслуженный артист РФ Андрей Курицын.

16 сентября пройдет показ веселой комедии "Боинг-Боинг" по постановке народного артиста РФ Отара Джангишерашвили. Гастроли завершатся комедией "Стакан воды" по пьесе французского писателя Эжена Скриба.

Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры России призван воссоздать единую гастрольную систему страны. План реализуется на всей территории России и включает две масштабные федеральные программы - "Большие гастроли" (гастроли театров) и "Мы - Россия" (гастроли национальных коллективов).