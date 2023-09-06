Заседание по обновленному положению о премии "Золотая маска" перенесли на 14 сентября

Оно должно было пройти 7 сентября

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Заседание рабочей группы по подготовке предложений в обновленное положение о премии и фестивале "Золотая маска" перенесено с 7 на 14 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза театральных деятелей (СТД) РФ, секретариат которой сформировал рабочую группу.

"Глава СТД Александр Калягин в командировке, вернется 13 сентября. 14 сентября пройдет заседание рабочей группы", - сказала собеседница агентства.

Ранее Калягин в письме, размещенном на сайте Союза, сообщил, что 7 сентября состоится заседание рабочей группы. По его словам, "в нее входят уважаемые люди", глава СТД назвал имена Владимира Урина, Евгения Писарева, Александра Фокина и других. В письме Калягин признал, что премия и фестиваль нуждаются в "диспансеризации" и пригласил всех участвовать в заседании.

28 августа Союз театральных деятелей принял решение выйти из состава участников АНО "Премия и фестиваль "Золотая маска" и создать собственную исполнительную дирекцию "Золотой маски", пригласив на должность директора премии и фестиваля Владимира Мишарина.