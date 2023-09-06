На Урале представили архивные документы о деятельности династии промышленников Демидовых

На выставке представлены документы из Национальных архивов и Национальной библиотеки Франции, Финляндии и Флоренции, которые свидетельствуют о расширении горизонтов деятельности Демидовых в XIX веке, как дипломатической, так и благотворительной

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Архивные документы о деятельности наследников известной уральской династии промышленников Демидовых представили на выставке "Демидовы XIX века: патриоты и космополиты" в музее архитектуры и дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета в Екатеринбурге к 300-летию города. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"В выставочном проекте представлены архивные документы о деятельности наследников одного из богатейших представителей рода - Николая Никитича Демидова и его сыновей Павла и Анатолия. Освещается их жизнь как представителей высшего российского дворянства, преобразование их деятельности на благо Отечества от производства военной продукции к расширению сферы благотворительности и меценатства, а также к включению в круг их интересов европейских дел. Представленные документы позволят оценить масштаб их начинаний в контексте российского и европейского исторических процессов", - приводит департамент слова начальника управления архивами Свердловской области Романа Тараборина.

На выставке представлены в том числе уникальные документы из Национальных архивов и Национальной библиотеки Франции, архивов Финляндии и Флоренции, которые свидетельствуют о расширении горизонтов деятельности Демидовых в XIX веке, как дипломатической, так и благотворительной. В состав экспозиции вошли также документы Государственных архивов Свердловской области и Нижнего Тагила, Российского государственного архива древних актов, Российского государственного исторического архива и Архива внешней политики Российской империи.

"Также экспозиция включает в себя документы о деятельности единственного наследника заводов - Павла Павловича Демидова, князя Сан-Донато, который унаследовал не только фамильные заводские владения, но и финансовые обременения, связанные с ними в контексте либеральных реформ. На экспозиции представлены документы наследников Павла Павловича Демидова на закате Российской империи и в послереволюционный период. После национализации родовых Нижнетагильских заводов оставшиеся представители данной ветви Демидовых навсегда покинули Россию, завершив историю рода знаменитых на весь мир заводовладельцев", - добавили в департаменте.

Демидовы - род богатейших русских предпринимателей (заводчиков и землевладельцев), выдвинувшийся при Петре I благодаря созданию оружейных и горнодобывающих предприятий в Туле и на Урале.