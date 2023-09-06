6 сентября, 15:35

В Москве пройдет фестиваль абхазской культуры

Мероприятие проведут 24 сентября

СУХУМ, 6 сентября. /ТАСС/. Фестиваль абхазской культуры пройдет в Москве в саду "Эрмитаж". На мероприятии можно будет познакомиться с национальной культурой и историей Абхазии, сообщила пресс-служба Министерства культуры Абхазии.

"Фестиваль абхазской культуры "Апсны" (Абхазия) пройдет 24 сентября в саду "Эрмитаж" в Москве. Цель фестиваля - познакомить гостей с традиционной, национальной культурой и историей Абхазии, а также показать современную картину развития страны, которая в этом году празднует 30-летие Дня Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов и 15-летие признания независимости Абхазии Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

В стилизованном абхазском подворье гости фестиваля смогут рассмотреть атрибуты местного быта, сыграть на музыкальных инструментах и даже попробовать национальные деликатесы.

В кинотеатре и лектории можно будет познакомиться с абхазским кинематографом, посетить мастер-классы, взять уроки абхазского языка и многое другое. На главной сцене выступят национальные музыкальные и танцевальные коллективы. 

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