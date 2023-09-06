Кинорежиссер из Марокко планирует совместный проект с Россией

Бушайб аль-Масуди считает, что фестиваль мусульманского кино в Казани является площадкой, помогающей странам налаживать диалог через призму культуры

КАЗАНЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Кинорежиссер Бушайб аль-Масуди из Марокко планирует развивать сотрудничество и создать совместный проект с режиссерами из России. О своих намерениях он рассказал ТАСС в кулуарах XIX Казанского международного фестиваля мусульманского кино.

"Я встретил здесь много режиссеров, мы обменяли информацией и контактами. Мы бы хотели сотрудничать в дальнейшем, создавать совместные проекты, - сказал кинорежиссер. - Российский кинематограф - это целая школа, и даже некоторые арабские режиссеры учились здесь, в России. Кинематографу Марокко всего где-то 50 лет, а у российского кинематографа долгая история. Единственное, о нем довольно мало знают в странах Северной Африки, не хватает информированности о нем".

Бушайб аль-Масуди считает, что фестиваль мусульманского кино в Казани - это площадка, которая помогает странам налаживать диалог через призму культуры и обмениваться опытом для дальнейшего сотрудничества и развития.

Фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 5 по 9 сентября. В оргкомитет в этом году поступило 712 заявок из 44 стран. В конкурсную программу вошли 52 фильма из 21 страны, включая Бангладеш, Великобританию, Грецию, Иран, Непал. По десять картин представлено в номинациях "Полнометражные игровые фильмы", "Короткометражные игровые фильмы", "Полнометражные документальные фильмы" и "Короткометражные документальные фильмы", еще 12 картин - в национальном конкурсе, куда включаются киноработы татарстанского производства и фильмы о Татарстане.