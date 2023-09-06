Пермский театр оперы и балета в новом сезоне представит пять премьерных спектаклей

Первой балетной премьерой 152-го сезона станет балет "Ярославна" на музыку Бориса Тищенко, поставленный руководителем балетной труппы театра Алексеем Мирошниченко по мотивам поэмы "Слово о полку Игореве"

ПЕРМЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Пермский театр оперы и балета в новом 152 театральном сезоне представит пять премьерных спектаклей, два из которых - балеты. Об этом руководители театра рассказали в среду в ходе пресс-конференции.

"Первой премьерой сезона в октябре будет опера Пуленка "Человеческий голос", музыкальный руководитель и дирижер - Владимир Ткаченко, режиссер - Дмитрий Волкострелов и прекрасное появление Надежды Павловой, потому что два сезона не было премьер [с ее участием]. Дальше декабрь - балет "Ярославна" на музыку Тищенко в постановке Алексея Мирошниченко, это тоже будет большое событие. Март - опера Пуччини "Тоска", музыкальный руководитель и дирижер Тимур Зангиев, режиссер - Федор Федотов. Май - "Похождения повесы" Стравинского, дирижер - Федор Леднев. И завершим сезон долгожданным возобновлением балета "Золушка", - рассказала генеральный директор Пермского театра оперы и балета Анна Волк.

По словам программного директора театра Дмитрия Ренанского, моноопера "Человеческий голос" будет мировой премьерой. Пролог и эпилог к опере Франсиса Пуленка театр заказал одному из лидеров российской композиторской сцены - Владимиру Горлинскому. "И, конечно, бенефис Надежды Павловой, которая проявит себя в абсолютно неожиданном амплуа", - сказал Ренанский, отметив, что для театра важно "работать не только с приглашенными режиссерами и дирижерами, но и выявлять, поддерживать и показывать крупным планом те творческие силы, которые в театре есть и развиваются".

Первой балетной премьерой 152-го сезона Пермского театра оперы и балета станет балет "Ярославна" на музыку Бориса Тищенко, поставленный руководителем балетной труппы театра Алексеем Мирошниченко по мотивам поэмы "Слово о полку Игореве". "Мы не делаем из Игоря героя, как в опере "Князь Игорь", и мы не делаем из него антигероя, это размышление", - рассказал Мирошниченко. По его словам, постановка будет создана "в эстетике того времени: деревянные грубые фактуры, плетение".

Также, как пояснила генеральный директор театра, в начале апреля 2024 года балет "Ярославна" отправится на гастроли в Санкт-Петербург на фестиваль "Dance open", а затем практически на месяц балетная труппа Пермской оперы уедет на гастроли в Китай с постановками "Жизель", "Лебединое озеро" и "Дон-Кихот". Помимо этого, в июле у оркестра и солистов оперы запланирована концертная программа в Московской филармонии.

Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского - один из старейших музыкальных театров России, он создан в 1870 году. Достижения театра были неоднократно отмечены премиями фестиваля-конкурса "Золотая маска".