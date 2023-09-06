В Тамбове на фестивале домрового искусства представят три мировые премьеры

Фестиваль Prima Domra продлится до 21 сентября

ТАСС, 6 сентября. Фестиваль современного домрового искусства Prima Domra торжественно открылся в Тамбове, в его программе представлены три мировые премьеры, в том числе музыкально-поэтические иллюстрации к поэме М. Ю. Лермонтова "Тамбовская казначейша", написанные Александром Чайковским в честь 185-летия создания поэмы и 210-летия со дня рождения поэта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

"Одним из главных событий фестиваля в 2023 году станет концерт-открытие. <…> В программе сразу три мировые премьеры: музыкально-поэтические иллюстрации к поэме М. Ю. Лермонтова "Тамбовская казначейша", написанные одним из самых известных современных композиторов Александром Чайковским по случаю двух юбилеев - 185-летия создания поэмы и 210-летия со дня рождения великого русского поэта, "Две славянские песни" для домры, хора и фортепиано Кузьмы Бодрова, а также "Чакона" Томазо Витали в версии для домры, хора и органа", - говорится в сообщении.

В Тамбовтеатре, кроме программы "Джаз на разных языках" и концерта для двух мандолин и струнных Антонио Вивальди, состоятся две мировые премьеры - концерт "Сквозь листву" для домры и скрипки Ефрема Подгайца и концерт "Будущей весной" для мандолины, контрабаса и фортепиано Андрея Микиты. Также концерты пройдут в музее-заповеднике С. В. Рахманинова "Ивановка" и в храме Воздвижения Креста. Фестиваль Prima Domra продлится до 21 сентября, в рамках гала-концерта будет определен абсолютный победитель конкурса - обладатель Гран-при и главного приза - электродомры мастера Артема Кукаева.

Фестиваль Prima Domra - первое в России масштабное культурное событие, посвященное домре - русскому национальному инструменту с многовековой историей, одному из музыкальных символов России. В 2023 году фестиваль состоится в Тамбове уже в четвертый раз при поддержке правительства Тамбовской области, Министерства культуры Тамбовской области, Президентского фонда культурных инициатив, ТРОО "Союз Музыкальных деятелей", ТГМПИ им. С. В. Рахманинова.