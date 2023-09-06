Пермский театр оперы и балета поможет обучать музыкантов оркестра в краевой музшколе

Школа будет построена до конца 2023 года, в ней смогут заниматься 350 детей 7-17 лет со всего края и из соседних регионов

ПЕРМЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Пермский театр оперы и балета поможет обучать музыкантов оркестра в краевой музыкальной школе для одаренных детей, строительство которой планируется завершить в этом году. Соглашение о сотрудничестве в этой области Пермский театр оперы и балета подписал с руководством школы, сообщила в среду генеральный директор театра Анна Волк на пресс-конференции.

"В Перми открывается краевая музыкальная школа, это важная история для города, для края, для страны. Первый набор будет весной, чтобы 1 сентября следующего года дети уже пошли в школу. Мы подписали с дирекцией школы договор о долгосрочном сотрудничестве", - сказала Волк, пояснив, что концертмейстеры оркестра и музыканты театра будут работать с детьми в формате мастер-классов или "каких-то более продолжительных занятий".

По словам министра культуры Пермского края Аллы Платоновой, "сейчас прорабатывается вся нормативная, концептуальная база". "Наши театры и городской оркестр имеют колоссальный дефицит кадров, и одна из задач, которые будет решать музыкальная школа - это подготовка кадров оркестровых", - сказала Платонова. Она также отметила, что в школе планируется создать полный состав оркестра и "скорректировать подходы к обучению так, чтобы те, кто хочет и может быть солистом, шли к сольной карьере, а те, кто хочет и может, и получает от этого удовольствие, играть в оркестре, пошли в первую очередь в пермские театры".

Краевая музыкальная школа для одаренных детей с интернатом на 100 мест строится в Перми в микрорайоне ДКЖ. Планируется, что школа будет построена до конца текущего года, в ней смогут заниматься 350 детей 7-17 лет со всего края и из соседних регионов.

Проект предполагает строительство четырехэтажного учебного корпуса с концертно-репетиционным комплексом и интернатом на 100 мест для иногородних учащихся 12-17 лет. Главный фасад школы будет выходить на ул. Папанинцев, а с внутренней стороны галереи под стеклянным козырьком расположится амфитеатр на 172 места для проведения мероприятий на открытом воздухе. В школе предусмотрены также два репетиционных зала, помещения для хора и оркестра, различные музыкальные классы для индивидуальных и групповых занятий. Общая стоимость строительства составляет 1,85 млрд руб. Финансирование на возведение объекта предусмотрено адресной инвестиционной программой.